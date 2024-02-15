Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России, - Financial Times

Financial Times пишет, что Венгрия отвергла новые санкции против России из-за наличия в списке китайских компаний. В то же время другой чиновник рассказал, что венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений".

Отмечается, что на заседании послов ЕС Венгрия была единственной страной, которая не поддержала 13-й пакет санкций. Он направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые, как считается, помогают Кремлю в военных действиях.