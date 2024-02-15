Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России, - Financial Times
Венгрия была единственной страной, которая не поддержала 13-й пакет санкций
Getty Images / Global Images Ukraine
Financial Times пишет, что Венгрия отвергла новые санкции против России из-за наличия в списке китайских компаний. В то же время другой чиновник рассказал, что венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений".
Отмечается, что на заседании послов ЕС Венгрия была единственной страной, которая не поддержала 13-й пакет санкций. Он направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые, как считается, помогают Кремлю в военных действиях.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ft
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хацкевич подписал в польский Заглембе еще двух украинцев
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы
- Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300
- Российский десантный корабль Цезарь Куников затонул после атаки дронов ГУР - Суспільне
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн