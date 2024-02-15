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Принс Аду: Команда очень тепло меня встретила, ощутил себя как дома

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Интервью ганского легионера криворожцев

Принс Аду: Команда очень тепло меня встретила, ощутил себя как дома

fckryvbas.com

Новина українською

Ганский нападающий "Кривбасса" Принс Аду ответил на вопросы официальной пресс-службы лидера украинской Премьер-Лиги относительно своей карьеры, адаптации в другой стране и околофутбольных вещей.

- Как быстро тебе удалось адаптироваться к "Кривбассу", нашей стране?

– Меня окружают хорошие люди. Это мои друзья, моя команда. Что касается языкового барьера, то проблем нет. Мне очень нравится в Кривом Роге, Украине, я счастлив играть за Кривбасс. Каждый постоянно по-своему помогает. Команда вообще меня в первый раз очень тепло встретила. Было ощущение, будто я дома.

– Есть такой тренд сравнивать себя с определенной маркой авто. А с каким автомобилем себя ассоциируешь ты? И, возможно, ФК "Кривбасс"?

– BMW. И себя, и "Кривбасс". Это классика и быстрота.

- Вспомни какой-нибудь памятный момент в своей карьере.

– Года три назад я получил травму. Тогда очень переживал и думал, что не смогу продолжать карьеру. Можно сказать, сходил с ума. Но сейчас с улыбкой вспоминаю то время, ведь играю и все хорошо.

– Особый вопрос к тебе. Тебе нравится наш украинский борщ?

- Да, очень нравится. К сожалению, только приготовить пока я его не могу, ведь меня никто не учил, но, думаю, когда-нибудь это можно будет исправить.

– Какие твои цели на текущий сезон с "Кривбассом"?

– Я очень много работаю, воспитываю себя. Мечтаю быть лучшим. В дальнейшем продолжу упорно работать на тренировках, чтобы добиться успеха.

В этом сезоне на счету Аду 5 матчей за "Кривбасс", без результативных действий.

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Источник:
Kryvbas
Опубликовал: Александр Бураков
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