Авдеевка не находится в окружении - ОСГВ Таврия

По состоянию на 15 февраля Авдеевка не находится в окружении

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает Укринформ.

"На Авдеевском направлении наши воины продолжают ведение оборонной операции. Авдеевка не находится в окружении, хотя, возможно, об этом может трубить российская пропаганда", - пояснил Лиховий, добавив, что разглашать информацию о передвижении линии боевого столкновения в целях безопасности не стоит.

Также спикер отметил, что применение врагом малых штурмовых групп возросло количественно. Кроме того, в разы возросло количество вражеских авиаударов.

"Если в начале этого месяца было несколько дней, когда враг вообще не наносил авиационных ударов в ОСГВ "Таврия", то в последние несколько дней такое впечатление, что вся его активность боевой авиации, бомбардировщиков сосредоточена не просто на "Таврии", а вообще на Авдеевском направлении. Было больше 70 авиаударов за сутки, вчера было 43 – это тоже очень много. Это в разы больше среднестатистических показателей. К сожалению, соотношение в небе не позволяет поражать российские самолеты, потому что они действуют на значительном расстоянии от линии боевого столкновения, задействуют управляемые авиабомбы, которые, к сожалению, наносят значительный ущерб и превращают Авдеевку во вторую Марьинку, во второй Бахмут. Остаются кучи щебня от домов, руины, которые невозможно удерживать защитникам и защитницам", - подчеркнул Лиховий.

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Комментируя ситуацию на Запорожском направлении, военный сообщил, что ситуация там существенно отличается из-за большой протяженности этого участка фронта.

"На Запорожском направлении обстановка остается стабильной. Там действительно группировка россиян сконцентрирована значительная и в принципе соразмерна с авдеевской. Но нужно учитывать, что, если Авдеевка - это узкая полоса, это городская застройка, буквально там несколько метров, и 50 тысяч или больше россиян, которые туда ломятся. В то время как Запорожское направление начинается еще практически от границы с Донецкой областью и идет вплоть до Днепропетровской области", - отметил спикер, добавив, что таким образом российский контингент растянут на большую протяженность фронта.

Он заверил, что угрозы Запорожью нет, там ситуация стабильная.