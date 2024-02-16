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Общие потери личного состава перевалили за 400 тысяч. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 125 единиц техники

Общие потери личного состава перевалили за 400 тысяч. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Гайдай ОВА

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 16.02.24.

За четверг, 15 февраля, было ликвидировано еще 1210 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 400300 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 125 единиц техники и вооружения. В частности, 23 танка, 39 ББМ и 21 артиллерийская система.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6465 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин - 12129 (+39) ед,
  • артиллерийских систем - 9641 (+21) ед,
  • РСЗО - 984 (-) ед,
  • средства ПВО - 671 (-) ед,
  • самолетов - 332 (-) ед,
  • вертолетов - 325 (-) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7408 (+4) ед,
  • крылатые ракеты - 1895 (+13) ед,
  • корабли/катера - 25 (-) ед,
  • подводные лодки - 1 (-) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12716 (+25) ед,
  • специальная техника - 1528 (+4) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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