Общие потери личного состава перевалили за 400 тысяч. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 125 единиц техники
Гайдай ОВА
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 16.02.24.
За четверг, 15 февраля, было ликвидировано еще 1210 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 400300 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 125 единиц техники и вооружения. В частности, 23 танка, 39 ББМ и 21 артиллерийская система.
Потери россиян в технике:
- танков - 6465 (+23) ед,
- боевых бронированных машин - 12129 (+39) ед,
- артиллерийских систем - 9641 (+21) ед,
- РСЗО - 984 (-) ед,
- средства ПВО - 671 (-) ед,
- самолетов - 332 (-) ед,
- вертолетов - 325 (-) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7408 (+4) ед,
- крылатые ракеты - 1895 (+13) ед,
- корабли/катера - 25 (-) ед,
- подводные лодки - 1 (-) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12716 (+25) ед,
- специальная техника - 1528 (+4) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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