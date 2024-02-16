Общие потери личного состава перевалили за 400 тысяч. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 16.02.24.

За четверг, 15 февраля, было ликвидировано еще 1210 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 400300 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 125 единиц техники и вооружения. В частности, 23 танка, 39 ББМ и 21 артиллерийская система.

Потери россиян в технике: