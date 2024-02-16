60 млрд для Украины: Палата представителей США ушла на каникулы, не утвердив помощь

Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, решила уйти на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован.

Теперь конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.

Перед объявлением перерыва в Палате представителей продолжались обсуждения относительно помощи Украине и другим партнерам - конгрессмены решали, голосовать ли за документ в виде, согласованном Сенатом, или вносить в него поправки.

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд долларов.

США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами. Таким образом, выделение новых пакетов американской военной помощи приостановлено.

Для того, чтобы законопроект, который поддержал Сенат, вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей и подписать президент США Джо Байден.