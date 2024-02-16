Украина выигрывает войну на море, даже не имея значительного флота, - The Economist
Украинцы вывели из строя по меньшей мере треть Черноморского флота
Фото - СтратКом ЗСУ
Так, потопление "Цезаря Куникова" - это уже 4-е судно, которое Украина уничтожила или повредила за 7 месяцев. Такие корабли могут перевозить до 500 тонн груза, например, 10 боевых танков и 340 солдат одновременно. Их конструкция также позволяет гораздо быстрее разгружаться, чем обычным кораблям.
Украинцы вывели из строя по меньшей мере треть Черноморского флота, а остальные корабли заставили действовать на значительно большем расстоянии от побережья Украины.
В значительной степени этот успех стал результатом собственной изобретательности Украины в разработке смертоносных морских беспилотников.
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Источник:economist
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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