В российской колонии умер оппозиционный политик Навальный

В российской исправительной колонии умер Алексей Навальный.

Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ФСИН).

Отмечается, что во время прогулки Навальный якобы почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание.

"Немедленно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - сообщается на сайте.

Источник российского пропагандистского телеканала RT утверждает, что у Алексея Навального оторвался тромб.

Алексей Навальный - российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист. Стал известным как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

20 августа 2020 года Навальный потерял сознание в самолете по пути из Томска в Москву. После госпитализации его доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Уже 2 сентября правительство Германии заявило, что в организме оппозиционера обнаружили следы яда группы "Новичок".

17 февраля 2020 года Навального задержали по прибытии в Москву из Берлина, где он провел несколько месяцев, выздоравливая от отравления "Новичком".

22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил политика к 9 годам колонии строгого режима. Его признали якобы виновным по делу о "мошенничестве" и "оскорблении" суда. 4 августа 2023 года политика приговорили к 19 годам колонии особого режима.