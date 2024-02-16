"Исторический шаг". Зеленский и Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности

В пятницу, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и немецкий канцлер Олаф Шольц в Берлине подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом говорится в сообщении канцлера в соцсети Х.

"Сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности - это исторический шаг", - заявил Шольц.

По его словам, Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской захватнической войны.

В рамках своего европейского турне президент Украины прибыл в Германию, а затем отправится во Францию, где проведет переговоры с коллегой Эммануэлем Макроном и, как ожидается, подпишет с Парижем аналогичное соглашение о гарантиях безопасности.

Напомним, что 12 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны подписали соглашение в сфере безопасности сроком на 10 лет, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

13 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ведет переговоры со многими партнерами о подписании соглашений о гарантиях безопасности и военном сотрудничестве.

15 января стало известно, что Канада также передала Украине проект соглашения по безопасности.