Принято решение отойти с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки, - генерал Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ отошли с занятых позиций.

После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага.

Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции.

Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений.

Вместе - сильные. Слава Украине!