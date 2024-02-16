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Принято решение отойти с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки, - генерал Тарнавский

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Сейчас продолжается перегруппировка войск

Принято решение отойти с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки, - генерал Тарнавский

фото из свободных источников

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Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ отошли с занятых позиций.

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После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага.

Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции.

Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений.

Вместе - сильные. Слава Украине!

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Источник:
Тарнавський
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
16.02.2024 в 15:22
При Залужном такой }{уйни не было!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
16.02.2024 в 15:22
При Залужном такой }{уйни не было!
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MaximSK (Киев)
16.02.2024 в 17:43
Не в Залужном тут дело, не хватает снарядов и людей чтобы противостоять превосходящему во всем противнику.
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