Принято решение отойти с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки, - генерал Тарнавский
Сейчас продолжается перегруппировка войск
фото из свободных источников
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ отошли с занятых позиций.
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После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.
Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага.
Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.
Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции.
Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений.
Вместе - сильные. Слава Украине!
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