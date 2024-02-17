Тарнавский: На Авдеевском коксохиме продолжается пожар, несколько бойцов попали в плен
Бои за Авдеевку продолжаются
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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что по состоянию на 21:00 16 февраля в Авдеевке продолжаются тяжелые бои, на Авдеевском коксохимическом заводе горит пожар из-за ударов россиян.
Об этом сообщил Тарнавский в Telegram.
"В черте города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли.
Враг бросает на штурм все резервы, опрокидывая их по другим направлениям, и пытается протиснуть нашу оборону. Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских окупантов, которые преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации", - сказал командующий.
По данным Тарнавского, с начала суток в районе Авдеевки украинские войска отразили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов.
Кроме Авдеевки, артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись почти 20 окрестным населенным пунктам, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и другие.
"С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны".
Подчеркиваю, приоритет – сохранение жизни наших бойцов. Поэтому при необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого собрата".
Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но производится. Также из-за постоянных обстрелов идет пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.
Также Тарнавский утверждает, что на данный момент нашим защитникам опрокидываются необходимые резервы. Действенным также остается снабжение боеприпасами.
"Для понимания масштабов наступления противника и его "сточения". Львиная часть потерь окупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку", - сказал Тарнавский.
Напомним, что ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что по состоянию на час дня в Авдеевке Донецкой области враг не заблокировал ни одно украинское подразделение. Продолжается операция по обороне города.
Также Тарнавский сообщил, что украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке.
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