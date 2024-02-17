Спарринги Динамо и СК Днепр-1, поводы для радости и грусти у Ливерпуля. Главные новости за 16 февраля

Киевское "Динамо" провело свой предпоследний матч на турецких сборах. 16 февраля киевляне сыграли с "Петрокубом" из Молдовы. Поединок закончился вничью 1:1, а единственный гол "Динамо" забил Владислав Супряга. В субботу, 17 февраля, "Динамо" проведет свой последний матч на турецких сборах. Соперником будет действующий чемпион Молдовы "Шериф".

В пятницу, 16 февраля "Днепр-1" провел заключительный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Юрия Максимова обыграли действующего чемпиона Латвии – рижский клуб РФШ – 2:1. Следующий официальный матч "Днепр-1" проведет на своем поле с "Минаем" 25 февраля.

Юрген Клопп признан лучшим тренером января в АПЛ. Нападающий "красных" Диогу Жота признан лучшим игроком месяца. "Ливерпуль" в январе выиграл три матча в Премьер-лиге. Обыграли "Ньюкасл", "Борнмут" и "Челси". "Мерсисайдцы" после 24 туров идут на 1-м месте, опережая "Ман Сити" на два очка (у "горожан" при этом есть игра в запасе).

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Во время тренировки голкипер "Ливерпуля" Алиссон получил травму подколенного сухожилия. Игрок в субботу, 17 февраля, должен пройти медицинское обследование, чтобы определить, насколько серьезное повреждение. Ожидается, что бразилец пропустит игру против "Брентфорда". Также Алиссон может пропустить финал Кубка Лиги против "Челси".

16 февраля состоялся матч "Вестерло" – "Стандард" в рамках бельгийской Про-лиги (2:1). В стартовом составе "Вестерло" вышел украинец Сергей Сидорчук, он отыграл 85 минут. Статистические порталы оценили игру украинского полузащитника в 7.0 (sofascore) и 6.9 (whoscored). За все игровое время Сергей отдал 32/39 (82%) точных передач, имел успех в трех удачных обводках из шести и в целом сделал 48 касаний к мячу.