Спарринги Динамо и СК Днепр-1, поводы для радости и грусти у Ливерпуля. Главные новости за 16 февраля
Что же все-таки произошло в мире футбола за 24 часа не самой событийной пятницы?
Фото: ФК Динамо Київ
Гола Супряги не хватило для победы. Динамо – Петрокуб 1:1
Киевское "Динамо" провело свой предпоследний матч на турецких сборах. 16 февраля киевляне сыграли с "Петрокубом" из Молдовы. Поединок закончился вничью 1:1, а единственный гол "Динамо" забил Владислав Супряга. В субботу, 17 февраля, "Динамо" проведет свой последний матч на турецких сборах. Соперником будет действующий чемпион Молдовы "Шериф".
Завершили сбор на мажорной ноте. Днепр-1 – Рига 2:1
В пятницу, 16 февраля "Днепр-1" провел заключительный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Юрия Максимова обыграли действующего чемпиона Латвии – рижский клуб РФШ – 2:1. Следующий официальный матч "Днепр-1" проведет на своем поле с "Минаем" 25 февраля.
Представители "Ливерпуля" – лучшие в АПЛ в январе
Юрген Клопп признан лучшим тренером января в АПЛ. Нападающий "красных" Диогу Жота признан лучшим игроком месяца. "Ливерпуль" в январе выиграл три матча в Премьер-лиге. Обыграли "Ньюкасл", "Борнмут" и "Челси". "Мерсисайдцы" после 24 туров идут на 1-м месте, опережая "Ман Сити" на два очка (у "горожан" при этом есть игра в запасе).
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Основной голкипер "Ливерпуля" выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Во время тренировки голкипер "Ливерпуля" Алиссон получил травму подколенного сухожилия. Игрок в субботу, 17 февраля, должен пройти медицинское обследование, чтобы определить, насколько серьезное повреждение. Ожидается, что бразилец пропустит игру против "Брентфорда". Также Алиссон может пропустить финал Кубка Лиги против "Челси".
Вестерло Сидорчука одолел Стандард. Известны оценки Сергея за матч
16 февраля состоялся матч "Вестерло" – "Стандард" в рамках бельгийской Про-лиги (2:1). В стартовом составе "Вестерло" вышел украинец Сергей Сидорчук, он отыграл 85 минут. Статистические порталы оценили игру украинского полузащитника в 7.0 (sofascore) и 6.9 (whoscored). За все игровое время Сергей отдал 32/39 (82%) точных передач, имел успех в трех удачных обводках из шести и в целом сделал 48 касаний к мячу.
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