Силы обороны уничтожили более тысячи россиян за прошедшие сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
Общая отметка пересекла 401 тысячу
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали еще 1050 захватчиков. Кроме этого, были уничтожены 83 единицы техники. В частности – 28 артиллерийских систем.
Общие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 401350 (+1050) человек,
- танков ‒ 6476 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12145 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 9669 (+28) ед,
- РСЗО – 984 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 671 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5),
- крылатых ракет ‒ 1896 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12734 (+18) ед,
- специальной техники – 1533 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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