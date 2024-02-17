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Силы обороны уничтожили более тысячи россиян за прошедшие сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Общая отметка пересекла 401 тысячу

Силы обороны уничтожили более тысячи россиян за прошедшие сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали еще 1050 захватчиков. Кроме этого, были уничтожены 83 единицы техники. В частности – 28 артиллерийских систем.

Общие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 401350 (+1050) человек,
  • танков ‒ 6476 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12145 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 9669 (+28) ед,
  • РСЗО – 984 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 671 (+0) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 1896 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12734 (+18) ед,
  • специальной техники – 1533 (+5).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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