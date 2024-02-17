Командир Третьей штурмовой Белецкий подтвердил выход бригады из Авдеевки
Вышли на более выгодные оборонные редуты
Соцмережі
В ночь с 16 на 17 февраля украинские силовые ведомства официально объявили о выходе защитников Авдеевки из города. Сначала это сделал Главнокомандующий ВСУ Сырский, впоследствии подтвердил информацию и командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Через час после второй публикации командир Третьей отдельной штурмовой бригады (Азов) Андрей Билецкий тоже выступил с обращением. В нем он заявил о выходе своих подопечных на заранее подготовленные рубежи вне города.
“Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах.
Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому.
Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается”, - Андрей Билецкий.
Напомним, что 3 ОШБр официально присоединилась к обороне Авдеевки несколько дней назад. Бригада срочно была передислоцирована для усиления украинских войск в районе этого города Донецкой области.
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