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Командир Третьей штурмовой Белецкий подтвердил выход бригады из Авдеевки

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Вышли на более выгодные оборонные редуты

Командир Третьей штурмовой Белецкий подтвердил выход бригады из Авдеевки

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В ночь с 16 на 17 февраля украинские силовые ведомства официально объявили о выходе защитников Авдеевки из города. Сначала это сделал Главнокомандующий ВСУ Сырский, впоследствии подтвердил информацию и командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Через час после второй публикации командир Третьей отдельной штурмовой бригады (Азов) Андрей Билецкий тоже выступил с обращением. В нем он заявил о выходе своих подопечных на заранее подготовленные рубежи вне города.

“Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах.

Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому.

Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается”, - Андрей Билецкий.

Напомним, что 3 ОШБр официально присоединилась к обороне Авдеевки несколько дней назад. Бригада срочно была передислоцирована для усиления украинских войск в районе этого города Донецкой области.

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Источник:
З ОШБр
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Gican85 (Киев)
17.02.2024 в 08:59
Это было ожидаемо, как только туда прибыл Зеленский. Тенденция однако
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
17.02.2024 в 08:59
Это было ожидаемо, как только туда прибыл Зеленский. Тенденция однако
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alexrico11 (Кривий Ріг)
17.02.2024 в 09:11
Скільки ще разів ти напишеш про Зеленського і Авдіївку?
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