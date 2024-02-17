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Зеленский: Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы наших беженцев

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Западные системы противовоздушной обороны по мнению главы государства очень надежны

Зеленский: Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы наших беженцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о надежности западных систем противовоздушной обороны и рассказал, что большие поставки этих систем помогут вернуть в Украину ее беженцев.

“Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты.

И если достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев.

И благодарю вас за ваше отношение в ваших странах ко всем нашим людям”, - сказал Зеленский.

После этих слов в зале поднялась волна овации.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно в Германии начиная с 1963 года.

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Источник:
УП
Опубликовал: Максим Кучер
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