"Один к семи": Зеленский рассказал о больших потерях россиян на Авдеевском направлении
Однако президент отмечает, что потеря даже одного человека – это трагедия
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях россиян в Авдеевке. Согласно его словам, на одного погибшего украинского военного приходится семь оккупантов.
"Я не могу сказать вам, какое у нас количество пострадавших и жертв. Например, в Авдеевке, я только что сравнил цифры, - один к семи.
За смерть одного украинца – смерть семи россиян, такое соотношение. Я не сравниваю это, это трагедия, потеряю даже одного человека.
Но вы должны понимать, что происходило в этом маленьком городке”, - сказал Зеленский.
Также президент добавил, что с октября 2023 года российская армия потеряла в Авдеевке десятки тысяч солдат.
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