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"Один к семи": Зеленский рассказал о больших потерях россиян на Авдеевском направлении

Общие новости

Однако президент отмечает, что потеря даже одного человека – это трагедия

"Один к семи": Зеленский рассказал о больших потерях россиян на Авдеевском направлении

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях россиян в Авдеевке. Согласно его словам, на одного погибшего украинского военного приходится семь оккупантов.

"Я не могу сказать вам, какое у нас количество пострадавших и жертв. Например, в Авдеевке, я только что сравнил цифры, - один к семи.

За смерть одного украинца – смерть семи россиян, такое соотношение. Я не сравниваю это, это трагедия, потеряю даже одного человека.

Но вы должны понимать, что происходило в этом маленьком городке”, - сказал Зеленский.

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Также президент добавил, что с октября 2023 года российская армия потеряла в Авдеевке десятки тысяч солдат.

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Источник:
УП
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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MaximSK (Киев)
17.02.2024 в 16:26
Им пофик что у них есть потери, им главное было захватить город и они это сделали к сожалению. Дальше они будут новые планы строить, пока я не вижу хороших перспектив у нас в этой войне, враг усиливается, а мы наоборот слабеем.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
17.02.2024 в 16:26
Им пофик что у них есть потери, им главное было захватить город и они это сделали к сожалению. Дальше они будут новые планы строить, пока я не вижу хороших перспектив у нас в этой войне, враг усиливается, а мы наоборот слабеем.
Ответить
0
0

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