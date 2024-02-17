"Один к семи": Зеленский рассказал о больших потерях россиян на Авдеевском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях россиян в Авдеевке. Согласно его словам, на одного погибшего украинского военного приходится семь оккупантов.

"Я не могу сказать вам, какое у нас количество пострадавших и жертв. Например, в Авдеевке, я только что сравнил цифры, - один к семи.

За смерть одного украинца – смерть семи россиян, такое соотношение. Я не сравниваю это, это трагедия, потеряю даже одного человека.

Но вы должны понимать, что происходило в этом маленьком городке”, - сказал Зеленский.