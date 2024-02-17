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Украинские Силы Обороны уничтожили за утро три российских истребителя

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"Су-шки" пошли на вечный покой

Украинские Силы Обороны уничтожили за утро три российских истребителя

Pixabay

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Украинские защитники утром 17 февраля уничтожили три вражеских самолета на Восточном направлении. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

“Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35!

Нас ничего не остановит! Спасибо, воины! Итого – к победе!”, - написал Олещук в своем Telegram-канале.

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Су-35 война с россией Николай Олещук
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Источник:
Микола Олещук
Опубликовал: Максим Кучер
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