Турецкая авиакомпания не довезла багаж четырём клубам УПЛ во время возвращения в Украину

Украинские команды уже сталкивались с проблемой багажа на своем пути в Турцию. В этот раз еще четыре клуба опять почувствовали с неудобствами уже на обратном пути к Украине.

Как сообщает ТаТоТаке, "Днепр-1" не досчитался двух сумок с личными вещами, а также части инвентаря. Также перевозчики потеряли около половины багажа "Колоса"

"Александрия" потеряла восемь чемоданов. Интересно, что менеджеры клуба заранее отправили примерно треть багажа (инвентарь, медицинскую аппаратуру, технику) из Белека в Украину бусиком.

Больше всего пострадала "Ворскла". Лишь несколько членов делегации клуба смогли забрать свои чемоданы из багажной ленты – остальное осталось в Турции.