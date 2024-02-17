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Турецкая авиакомпания не довезла багаж четырём клубам УПЛ во время возвращения в Украину

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Никогда такого не было и вот снова!

Турецкая авиакомпания не довезла багаж четырём клубам УПЛ во время возвращения в Украину

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Украинские команды уже сталкивались с проблемой багажа на своем пути в Турцию. В этот раз еще четыре клуба опять почувствовали с неудобствами уже на обратном пути к Украине.

Как сообщает ТаТоТаке, "Днепр-1" не досчитался двух сумок с личными вещами, а также части инвентаря. Также перевозчики потеряли около половины багажа "Колоса"

"Александрия" потеряла восемь чемоданов. Интересно, что менеджеры клуба заранее отправили примерно треть багажа (инвентарь, медицинскую аппаратуру, технику) из Белека в Украину бусиком.

Больше всего пострадала "Ворскла". Лишь несколько членов делегации клуба смогли забрать свои чемоданы из багажной ленты – остальное осталось в Турции.

“Менеджеры “Днепра-1” и “Александрии” договорились о том, что потерянный багаж будет загружен в понедельник, которым будут возвращаться в Украину ЛНЗ и “Заря”.

А вот "Колосу" и "Ворскле", возможно, придется ждать до среды. Неприятная ситуация, учитывая, что полтавчане уже 26 февраля будут играть в Житомире против Зари”, - рассказывает ТаТоТаке.

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Ворскла (Полтава) ФК Александрия Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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FerunNiick
17.02.2024 в 17:48
Ніколи такого не було і ось знову -значить все-таки було...
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Комментарии 1
FerunNiick
17.02.2024 в 17:48
Ніколи такого не було і ось знову -значить все-таки було...
Ответить
0
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