Турецкая авиакомпания не довезла багаж четырём клубам УПЛ во время возвращения в Украину
Никогда такого не было и вот снова!
Фото: СК Дніпро-1
Украинские команды уже сталкивались с проблемой багажа на своем пути в Турцию. В этот раз еще четыре клуба опять почувствовали с неудобствами уже на обратном пути к Украине.
Как сообщает ТаТоТаке, "Днепр-1" не досчитался двух сумок с личными вещами, а также части инвентаря. Также перевозчики потеряли около половины багажа "Колоса"
"Александрия" потеряла восемь чемоданов. Интересно, что менеджеры клуба заранее отправили примерно треть багажа (инвентарь, медицинскую аппаратуру, технику) из Белека в Украину бусиком.
Больше всего пострадала "Ворскла". Лишь несколько членов делегации клуба смогли забрать свои чемоданы из багажной ленты – остальное осталось в Турции.
“Менеджеры “Днепра-1” и “Александрии” договорились о том, что потерянный багаж будет загружен в понедельник, которым будут возвращаться в Украину ЛНЗ и “Заря”.
А вот "Колосу" и "Ворскле", возможно, придется ждать до среды. Неприятная ситуация, учитывая, что полтавчане уже 26 февраля будут играть в Житомире против Зари”, - рассказывает ТаТоТаке.
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