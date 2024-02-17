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Президент Чехии говорит, что нашел 3,5 млн снарядов для поставки в Украину

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Павел утверждает, что Чехия нашла креативный способ достать снаряды

Президент Чехии говорит, что нашел 3,5 млн снарядов для поставки в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Чехии Петер Павел утверждает, что его страна нашла креативный способ достать снаряды для Украины, но нуждается в финансировании для этого. Об этом он заявил в Мюнхене на "Украинском ланче"

Павел выступал на панельной дискуссии с участием руководителей 5 государств-членов ЕС и прокомментировал проблемы с поставками оружия и боеприпасов для ВСУ. Он заявил, что Прага нашла способ для организации таких поставок.

"Нам надо поддерживать Украину в поставках боеприпасов из всех возможных источников. Нам надо быть такими же инновативными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование повсюду", - пояснил он.

Павел заявил, что Чехия "ищет военные поставки по миру, а затем работает с нашими партнерами по НАТО", и отдельно отметил Данию, Нидерланды, Канаду, которые обеспечили ресурсы для того, чтобы поставлять военное оборудование в Чехию. "А потом мы быстро переправляем его в Украину", - пояснил он.

Петер Павел заявил, что Чехия достигла успеха в поиске.

"Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 мм, и 3 миллиона снарядов калибра 122 мм, которые мы сможем переправить (в Украину) за несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и т.д.", - заявил он.

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Источник:
eurointegration
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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