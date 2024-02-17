Президент Чехии говорит, что нашел 3,5 млн снарядов для поставки в Украину

Президент Чехии Петер Павел утверждает, что его страна нашла креативный способ достать снаряды для Украины, но нуждается в финансировании для этого. Об этом он заявил в Мюнхене на "Украинском ланче"

Павел выступал на панельной дискуссии с участием руководителей 5 государств-членов ЕС и прокомментировал проблемы с поставками оружия и боеприпасов для ВСУ. Он заявил, что Прага нашла способ для организации таких поставок.

"Нам надо поддерживать Украину в поставках боеприпасов из всех возможных источников. Нам надо быть такими же инновативными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование повсюду", - пояснил он.

Павел заявил, что Чехия "ищет военные поставки по миру, а затем работает с нашими партнерами по НАТО", и отдельно отметил Данию, Нидерланды, Канаду, которые обеспечили ресурсы для того, чтобы поставлять военное оборудование в Чехию. "А потом мы быстро переправляем его в Украину", - пояснил он.

Петер Павел заявил, что Чехия достигла успеха в поиске.