21-летний украинец стал чемпионом мира по плаванию на 50 метров вольным стилем

Украинец Владислав Бухов впервые в карьере стал чемпионом мира по плаванию. В катарской Дохе он выиграл соревнования на 50-метровке вольным стилем.

До сих пор Бухов дважды останавливался на чемпионатах мира в полуфиналах, но в Дохе по сумме двух заплывов украинца опередил только действующий чемпион мира и трехкратный олимпийский призер австралиец Кэмерон Макевой.

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Владислав также уступил Макевой в квалификации - стал вторым из более чем сотни участников отборочной стадии. Его результат в полуфинале обновил национальный рекорд Украины, который с Олимпиады-2016 принадлежал Андрею Говорову.

В финале основная борьба за "золото" развернулась именно между Макевоем и Буховым - украинец опередил действующего чемпиона на 0.01 секунды и получил дебютную медаль на этом уровне.

Тройку призеров замкнул британец Бенджамин Прауд. На финише чемпион мира 2022 года проиграл украинцу 0.09 секунды.

ЧМ-2024. 50 метров вольным стилем - финал

Владислав Бухов (Украина) - 21.44 секунды Камерон Макевой (Австралия) +0.01 Бенджамин Прауд (Великобритания) +0.09

Это первое "золото" Украины на 50 метрах вольным стилем в истории чемпионатов мира. До сих пор украинцы не выигрывали медалей этой дисциплины.

Также это восьмая победа Украины в финалах чемпионатов мира по плаванию и первая - с 2007 года, когда Олег Лисогор получил "золото" 50-метровки брассом.