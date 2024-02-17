Ариэльсон покинет Полесье из-за проблем с дисциплиной

Форвард "Полесья" Ариэльсон скоро покинет команду, сообщает Sport.ua. По информации издания, у 19-летнего бразильца есть проблемы с дисциплиной. Такие же данные у журналиста Михаила Спиваковского из ТаТоТаке.

Игрок должен вернуться досрочно из аренды в "Крузейро". Поэтому житомиряне находятся в поисках нового нападающего. Среди потенциальных новичков - игроки из бразильского и французского чемпионатов.

В этом сезоне Ариэльсон забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 13-ти матчах за "Полесье".