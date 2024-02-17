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Процесс передачи истребителей F-16 Украине "идет по графику" - премьер Нидерландов

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Украине поставят минимум 24 истребителя

Процесс передачи истребителей F-16 Украине "идет по графику" - премьер Нидерландов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украине поставят минимум 24 многоцелевых истребителя F-16.

"Надеемся передать их как можно скорее. Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Так что это хорошие новости", - сказал Рютте.

Премьер отметил, что Украина может рассчитывать на десятки самолетов.

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"Будет 24 истребителя, возможно, больше, но - не меньше. Мы работаем вместе с датчанами и другими партнерами", - добавил чиновник.

Напомним, что ранее начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что Украина не будет объявлять дату получения истребителей F-16.

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Источник:
suspilne
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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