Процесс передачи истребителей F-16 Украине "идет по графику" - премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украине поставят минимум 24 многоцелевых истребителя F-16.

"Надеемся передать их как можно скорее. Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Так что это хорошие новости", - сказал Рютте.

Премьер отметил, что Украина может рассчитывать на десятки самолетов.