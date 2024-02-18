Челси расписал ничью с Ман Сити без Мудрика, победный гол Безуса, Байер повторил рекорд Баварии и полный матч Забарного. Главные новости за 17 февраля

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Валенсия" на своем поле расписала нулевую ничью в матче против "Севильи". В стартовом составе "летучих мышей" на эту игру вышел Роман Яремчук. В итоге украинский форвард отыграл 72 минуты, после чего был заменен на Васкеса. В течение поединка 28-летний легионер 23 раза коснулся мяча и 2 раза пробил в створ ворот гостей. Статистически-аналитические порталы оценили игру украинца довольно посредственно. В частности, WhoScored поставил Роману 6,2 балла, а SofaScore - 6,1.

В Лондоне на "Брентфорд Комьюнити" "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа нанес хозяевам поля разгромное поражение. В составе "мерсисайдцев" забитым мячами отметились Нуньес, Мак Аллистер, Салах и Гакпо. В свою очередь "Брентфорд" ответил на это лишь одним голом - отличился Тоуни. Егор Ярмолюк попал в заявку на эту игру, однако так и не вышел на поле.

В матче 26-го тура национального первенства Кипра "Омония" принимала "Отеллос". Победу хозяевам поля принес гол Романа Безуса. Украинский хавбек вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На экваторе второго тайма наш легионер после затяжной атаки из-за пределов штрафной площадки прошил голкипера соперника. Этот мяч стал единственным в этой встрече и принес "Омонии" три очка. В этом сезоне на клубном уровне 33-летний Безус провел 29 матчей, в которых записал в свой актив 12 голов и 9 ассистов.

В 25-м туре АПЛ "сороки" и "вишневые" расписали результативную ничью - 2:2. Илья Забарный вышел в старте "Борнмута" на эту игру и отыграл всю встречу. За 90 минут 21-летний центрбек отдал 23 точных паса (из 33-х), совершил 4 успешных лонгбола (из 9-ти), выполнил 1 вынос мяча и 5 отборов. Также Забарный выиграл 5 дуэлей из 8-ми и 10 раз потерял мяч. Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру Ильи в 6,3 и 6,5 балла, соответственно.

В очередном туре немецкого первенства "фармацевты" на своем поле обыграли "Хайденхайм" - со счетом 2:1. Благодаря этой победе, леверкузенцы стали второй командой в Германии, которая сумела избежать поражений на протяжении 32 игр во всех турнирах. Ранее подобное удавалось лишь "Баварии" - в сезоне 2019/20. Команда Хаби Алонсо продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая мюнхенцев на 8 очков. При этом у подопечных Томаса Тухеля есть еще матч в запасе.

Каталонцы под руководством Хави не без проблем одолели на выезде "Сельту" (2:1). Победу "блаугране" принес дубль Роберта Левандовского. Победный гол польский нападающий забил аж на 90+6 минуте, реализовав пенальти. После того как Хави объявил, что покинет стан "Барселоны" в конце текущего сезона, команда набрала 10 очков из 12 возможных в Ла Лиге.

В рамках 25-го тура чемпионата Англии "Ман Сити" и "Челси" разошлись миром на "Этихаде". Счет во встрече открыл Рахим Стерлинг, поразив ворота Эдерсона под занавес первого тайма. На что "мещане" ответили своим голом в конце встречи - отличился Родри. Михаил Мудрик попал в заявку "пенсионеров" на эту игру, но так и не появился на поле.

В 25-м туре итальянской Серии А "Дженоа" в самой концовке встречи упустил победу в игре с "Наполи". "Грифоны" пропустили мяч, когда на поле был Руслан Малиновский. Украинский хавбек не попал в стартовый состав команды Альберто Джилардино, но появился на поле на 75 минуте, выйдя на замену вместо Мессиаса. За отведенное время 30-летний Руслан 16 контактировал с мячом и отдал 5 пасов (3 точных). Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру Малиновского в 6,8 и 7,1 балла, соответственно.