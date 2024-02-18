Второй день кряду. Украинские силы ПВО снова уничтожили российский истребитель

Вчера утром стало известно, что Силы Обороны уничтожили три российских истребителя. Сегодня ПС ВСУ сообщили, что был сбит еще один самолет Су-34.

Это произошло около шести часов утра. Его приземлили воины воздушного командования "Восток".

Помимо этого ПВО отработала и по другим угрозам с воздуха, уничтожив 12 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету.