  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Второй день кряду. Украинские силы ПВО снова уничтожили российский истребитель
В тренде

Второй день кряду. Украинские силы ПВО снова уничтожили российский истребитель

Общие новости
Обновлено

Кроме этого было ликвидировано 12 "шахедов"

Второй день кряду. Украинские силы ПВО снова уничтожили российский истребитель

Новина українською

Вчера утром стало известно, что Силы Обороны уничтожили три российских истребителя. Сегодня ПС ВСУ сообщили, что был сбит еще один самолет Су-34.

Это произошло около шести часов утра. Его приземлили воины воздушного командования "Восток".

Помимо этого ПВО отработала и по другим угрозам с воздуха, уничтожив 12 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету.

“В ночь на 18 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донецкая), 3 крылатыми ракетами Х-22 (Воронежская), управляемой авиационной ракетой Х-59 (Запорожская), а также 14 -ма ударными беспилотниками типа Shahed (Приморско-Ахтарск, Курск).

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы сбиты 12 “шахедов” и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей”, - говорится в отчете ПС ВСУ.

Читайте такжеЗеленский: Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы наших беженцев
По теме
yellow-arrow
Андрей Шевченко планирует пообщаться с владельцами украинских клубов
yellow-arrow
Дания решила передать Украине всю свою артиллерию
yellow-arrow
ВИДЕО. Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян
ПВО война с россией Су-34
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости