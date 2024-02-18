Второй день кряду. Украинские силы ПВО снова уничтожили российский истребитель
Кроме этого было ликвидировано 12 "шахедов"
Вчера утром стало известно, что Силы Обороны уничтожили три российских истребителя. Сегодня ПС ВСУ сообщили, что был сбит еще один самолет Су-34.
Это произошло около шести часов утра. Его приземлили воины воздушного командования "Восток".
Помимо этого ПВО отработала и по другим угрозам с воздуха, уничтожив 12 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету.
“В ночь на 18 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донецкая), 3 крылатыми ракетами Х-22 (Воронежская), управляемой авиационной ракетой Х-59 (Запорожская), а также 14 -ма ударными беспилотниками типа Shahed (Приморско-Ахтарск, Курск).
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.
В результате боевой работы сбиты 12 “шахедов” и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей”, - говорится в отчете ПС ВСУ.
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