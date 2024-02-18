ВИДЕО. Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян

Российские оккупационные войска активизировались на Запорожском направлении. Там враг пробует идти в наступление, однако получает отпор от Сил Обороны. Оперативное командование "Запад" показало видео, как уничтожает россиян.

В ходе обороны от российского наступления за вчера, 17-го февраля, уничтожено 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 единиц живой техники, еще 80 – ранены. После наступления россияне отошли на прежние позиции.