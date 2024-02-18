Президент УАФ Андрей Шевченко планирует пообщаться с владельцами украинских клубов. Об этом сообщает Український футбол.

По имеющейся информации, 22 февраля, за день до возобновления сезона чемпионата Украины, Шевченко хочет провести закрытую встречу в Доме футбола со всеми владельцами клубов УПЛ. Отмечается, что тема обсуждения неизвестна.

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Напомним, 25 января Андрей Шевченко заменил на посту президента УАФ Андрея Павелко.