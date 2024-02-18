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F-16 прибудут в Украину ориентировочно в июне 2024 года – СМИ

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Временные рамки немного сместились

F-16 прибудут в Украину ориентировочно в июне 2024 года – СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже через несколько месяцев – в июне этого года. Об этом сообщает один из руководителей оборонного министерства ЕС.

"Думаю, в июне мы увидим их в Украине", – приводит издание слова министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

К таким временным рамкам склоняется еще одно европейское чиновник, однако его имя не разглашается.

"Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что истребители должны быть переданы ориентировочно до конца первого квартала года, то есть до конца марта.

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Источник:
Foreign Policy
Опубликовал: Максим Кучер
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