F-16 прибудут в Украину ориентировочно в июне 2024 года – СМИ
Временные рамки немного сместились
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Первые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже через несколько месяцев – в июне этого года. Об этом сообщает один из руководителей оборонного министерства ЕС.
"Думаю, в июне мы увидим их в Украине", – приводит издание слова министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
К таким временным рамкам склоняется еще одно европейское чиновник, однако его имя не разглашается.
"Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что истребители должны быть переданы ориентировочно до конца первого квартала года, то есть до конца марта.
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