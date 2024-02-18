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Около полусотни тысяч. В ВСУ официально раскрыли количество потерь россиян в Авдеевке

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Украинские войска уже отошли на более выгодные позиции

Около полусотни тысяч. В ВСУ официально раскрыли количество потерь россиян в Авдеевке

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Новина українською

Украинские Силы обороны в соответствии с приказом руководства отошли из Авдеевки на более выгодные позиции. Об этом накануне стало известно со слов Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Также представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий рассказал о том, какие потери РФ понесла во время штурма Авдеевки. По словам журналиста, который сейчас служит в ВСУ, Россия потеряла 17 тысяч погибшими и еще около тридцати тысяч ранеными.

Об этом Лыховий сказал в одном из интервью во время оценки ситуации в Авдеевке. Впоследствии официальную информацию о потерях предоставил Объединенный пресс-центр Сил обороны таврийского направления.

"За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции (с 10-го октября 2023-го года до 17-го февраля 2024-го года) на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

  • личного состава – 47 186 чел;
  • танки – 364;
  • артиллерийские системы – 248;
  • боевые бронемашины – 748;
  • самолеты – 5".

Добавим, что большие потери россиян подтверждают и российские так называемые военкоры.

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Источник:
Олександр Тарнавський
Опубликовал: Игорь Семйон
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