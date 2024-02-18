Около полусотни тысяч. В ВСУ официально раскрыли количество потерь россиян в Авдеевке
Украинские войска уже отошли на более выгодные позиции
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Украинские Силы обороны в соответствии с приказом руководства отошли из Авдеевки на более выгодные позиции. Об этом накануне стало известно со слов Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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Также представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий рассказал о том, какие потери РФ понесла во время штурма Авдеевки. По словам журналиста, который сейчас служит в ВСУ, Россия потеряла 17 тысяч погибшими и еще около тридцати тысяч ранеными.
Об этом Лыховий сказал в одном из интервью во время оценки ситуации в Авдеевке. Впоследствии официальную информацию о потерях предоставил Объединенный пресс-центр Сил обороны таврийского направления.
"За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции (с 10-го октября 2023-го года до 17-го февраля 2024-го года) на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:
- личного состава – 47 186 чел;
- танки – 364;
- артиллерийские системы – 248;
- боевые бронемашины – 748;
- самолеты – 5".
Добавим, что большие потери россиян подтверждают и российские так называемые военкоры.
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