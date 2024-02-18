  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российский пилот направил подбитый самолет на населенные пункты Луганщины
В тренде

Российский пилот направил подбитый самолет на населенные пункты Луганщины

Общие новости

Последствия его не беспокоили

Российский пилот направил подбитый самолет на населенные пункты Луганщины

скріншот з відео

Новина українською

Один из пилотов российской армии направил подбитый самолет не на пустыри, а на заселенную территорию оккупированной сейчас Луганщины. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лисогор.

"Пилот российского истребителя вчера сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда поджарили уже его – думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом.

Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганщине. Жители села Дьяково увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских.

Сообщают, что упал на улицу, где "живет Любовь Николаевна". О количестве жертв пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром ВСУ сообщили о еще одном сбитом российском истребителе.

Читайте такжеУкраинские Силы Обороны уничтожили за утро три российских истребителя
По теме
yellow-arrow
Очередное военное преступление. Россияне расстреляли двух украинских военнопленных
yellow-arrow
Украинские аналоги дронов Ланцет готовятся к первым боевым вылетам. Испытания уже пройдены
yellow-arrow
Дмитрий Медведев угрожает применением ядерного оружия в случае выхода Украины на границы 1991-го года
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Артем Лисогор
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости