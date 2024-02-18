Российский пилот направил подбитый самолет на населенные пункты Луганщины
Последствия его не беспокоили
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Один из пилотов российской армии направил подбитый самолет не на пустыри, а на заселенную территорию оккупированной сейчас Луганщины. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лисогор.
"Пилот российского истребителя вчера сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда поджарили уже его – думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом.
Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганщине. Жители села Дьяково увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских.
Сообщают, что упал на улицу, где "живет Любовь Николаевна". О количестве жертв пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Напомним, что утром ВСУ сообщили о еще одном сбитом российском истребителе.
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