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Вывод войск из Авдеевки был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства, - спикер ВСУ

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Дмитрий Лыховий объяснил ситуацию

Вывод войск из Авдеевки был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства, - спикер ВСУ

фото из свободных источников

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Начальник отдела связей с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона рассказал о ситуации с выводом войск из Авдеевки.

Он отметил, что все украинские подразделения, которые оказались под угрозой окружения на Авдеевском направлении, выведены на новые позиции. Они продолжают выполнять боевые задачи.

"Вывод был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства... Есть потери, они были минимальными, как на те события, которые сложились. Что касается пленных, то будем бороться за освобождение каждого из собратьев... Пока мы не можем говорить о количестве, потому что сейчас происходит верификация", - сказав он.

Также Лыховий отметил, что на Авдеевском направлении оккупанты пытаются наступать на село Ласточкино. За минувшие сутки там было отбито 14 атак.

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Источник:
Телебачення Торонто
Опубликовал: Игорь Семйон
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