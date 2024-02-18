Дмитрий Медведев угрожает применением ядерного оружия в случае выхода Украины на границы 1991-го года

Бывший президент России, а ныне один из приспешников диктаторского режима Владимира Путина Дмитрий Медведев выдал очередную порцию угроз, заявив, что Россия использует ядерное оружие в случае выхода Украины на границы 1991-го года.

Медведев угрожает не только Украине, но и западно-европейским странам, и даже США:

"Представим себе на минуту, что Россия проиграла, а «Украина с союзниками» победила. Что для наших врагов – неонацистов с их западными спонсорами – будет такой победой? Ну, как об этом многократно говорилось, возврат к границам 1991-го. То есть прямой и необратимый развал нынешней России, в состав которой по Конституции входят новые территории. И тогда уже яростная гражданская война с окончательным исчезновением нашей страны с карты мира. Десятки миллионов жертв. Гибель нашего будущего. Крах всего на свете.

И теперь главный вопрос: эти идиоты правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит? Что мы все будем рассуждать приблизительно так: «Ну что ж, увы, это случилось. Они победили. Нынешняя Россия исчезла. Жаль, конечно, но надо жить дальше в разваливающейся, умирающей стране, поскольку ядерная война куда для нас страшнее, чем смерть наших близких, наших детей, нашей России…»? И что у руководства государства во главе с Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Российской Федерации в таком случае дрогнет рука принять тяжелейшие решения?

Так вот. Будет совсем иначе. Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады", - написал он.