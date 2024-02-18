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Украинские аналоги дронов Ланцет готовятся к первым боевым вылетам. Испытания уже пройдены

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Об этом сказал министр Михаил Федоров

Украинские аналоги дронов Ланцет готовятся к первым боевым вылетам. Испытания уже пройдены

фото з відкритих джерел

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Вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что в последние дни тестирования проходили дроны от четырех компаний. Успехом закончились испытания двух типов дронов. Это аналоги российских "Ланцетов".

Федоров отметил, что в перспективе нескольких месяцев возможно будет организовать производство около 100 подобных дронов в месяц.

"Ланцет" позволяет увеличить дистанцию поражения техники, он работает на 30-40 км, FPV-дроны работают на 10-20 км. Еще одно преимущество дрона по типу "Ланцет" в том, что он может работать днем, потому что большие квадрокоптеры могут работать только под прикрытием ночи. Следующим этапом будет тестирование на поле боя", - сказал министр в эфире YouTube канала "Дія".

Отметим, что Украина сейчас переживает дефицит снарядов. Ранее Валерий Залужный в своей статье писал о необходимости развития бесконтактных высокотехнологичных способов ведения боя.

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Источник:
YouTube Дія
Опубликовал: Игорь Семйон
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