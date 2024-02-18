Украинские аналоги дронов Ланцет готовятся к первым боевым вылетам. Испытания уже пройдены
Об этом сказал министр Михаил Федоров
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Вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что в последние дни тестирования проходили дроны от четырех компаний. Успехом закончились испытания двух типов дронов. Это аналоги российских "Ланцетов".
Федоров отметил, что в перспективе нескольких месяцев возможно будет организовать производство около 100 подобных дронов в месяц.
"Ланцет" позволяет увеличить дистанцию поражения техники, он работает на 30-40 км, FPV-дроны работают на 10-20 км. Еще одно преимущество дрона по типу "Ланцет" в том, что он может работать днем, потому что большие квадрокоптеры могут работать только под прикрытием ночи. Следующим этапом будет тестирование на поле боя", - сказал министр в эфире YouTube канала "Дія".
Отметим, что Украина сейчас переживает дефицит снарядов. Ранее Валерий Залужный в своей статье писал о необходимости развития бесконтактных высокотехнологичных способов ведения боя.
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