Очередное военное преступление. Россияне расстреляли двух украинских военнопленных
Сухопутные войска показали видео
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В Сухопутных войсках ВСУ показали видео, на котором видно, как россияне расстреливают двух украинских военнопленных.
Инцидент произошел в полосе ответственности ОСУВ "Хортица".
Напомним, что ранее экс-президент России в очередной раз угрожал Украине и ее партнерам ядерным оружием.
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Источник:Сухопутні війська
Опубликовал: Игорь Семйон
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