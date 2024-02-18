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Очередное военное преступление. Россияне расстреляли двух украинских военнопленных

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Сухопутные войска показали видео

Очередное военное преступление. Россияне расстреляли двух украинских военнопленных

арт

Новина українською

В Сухопутных войсках ВСУ показали видео, на котором видно, как россияне расстреливают двух украинских военнопленных.

Инцидент произошел в полосе ответственности ОСУВ "Хортица".

Напомним, что ранее экс-президент России в очередной раз угрожал Украине и ее партнерам ядерным оружием.

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Источник:
Сухопутні війська
Опубликовал: Игорь Семйон
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