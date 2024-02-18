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Войска РФ начали наступление возле Роботино и Вербового

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Враг понес значительные потери в людях и бронетехнике

Войска РФ начали наступление возле Роботино и Вербового

Фото: DeepState

Новина українською

Войска РФ начали наступление возле Роботино и Вербового, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский:

"На Авдеевском направлении украинские воины отбили 14 атак оккупантов возле Ласточкино. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск. На Запорожском направлении отбито 2 атаки противника у Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, а также 13 попыток штурмовых действий - у Вербового и Роботино Запорожской области. Здесь враг понес значительные потери в людях и бронетехнике."

Также данную информацию подтверждает "DeepState". По их данным со вчерашнего дня начались активные штурмы врагом Робинского выступления. Враг пытается зайти в само Роботино, бои идут за опорный пункт южнее села.

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Источник:
telegram
Опубликовал: Владислав Шарапа
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