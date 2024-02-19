Уничтожено почти 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 119 единиц техники
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 19.02.24.
За воскресенье, 18 февраля, было ликвидировано еще 1290 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 403720 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 119 единиц техники и вооружения. В частности, был уничтожен очередной истребитель, 11 танков, 34 ББМ и 24 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6498 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 12232 (+34) ед,
- артиллерийских систем - 9733 (+24) ед,
- РСЗО - 986 (+2) ед,
- средства ПВО - 674 (-) ед,
- самолетов - 336 (+1) ед,
- вертолетов - 325 (-) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7460 (+11) ед,
- крылатые ракеты - 1898 (-) ед,
- корабли/катера - 25 (-) ед,
- подводные лодки - 1 (-) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12767 (+31) ед,
- специальная техника - 1545 (+5) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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