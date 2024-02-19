Уничтожено почти 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 19.02.24.

За воскресенье, 18 февраля, было ликвидировано еще 1290 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 403720 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 119 единиц техники и вооружения. В частности, был уничтожен очередной истребитель, 11 танков, 34 ББМ и 24 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 6498 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 12232 (+34) ед,

артиллерийских систем - 9733 (+24) ед,

РСЗО - 986 (+2) ед,

средства ПВО - 674 (-) ед,

самолетов - 336 (+1) ед,

вертолетов - 325 (-) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7460 (+11) ед,

крылатые ракеты - 1898 (-) ед,

корабли/катера - 25 (-) ед,

подводные лодки - 1 (-) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12767 (+31) ед,

специальная техника - 1545 (+5) ед.