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Уничтожено почти 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 119 единиц техники

Уничтожено почти 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 19.02.24.

За воскресенье, 18 февраля, было ликвидировано еще 1290 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 403720 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 119 единиц техники и вооружения. В частности, был уничтожен очередной истребитель, 11 танков, 34 ББМ и 24 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6498 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 12232 (+34) ед,
  • артиллерийских систем - 9733 (+24) ед,
  • РСЗО - 986 (+2) ед,
  • средства ПВО - 674 (-) ед,
  • самолетов - 336 (+1) ед,
  • вертолетов - 325 (-) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7460 (+11) ед,
  • крылатые ракеты - 1898 (-) ед,
  • корабли/катера - 25 (-) ед,
  • подводные лодки - 1 (-) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12767 (+31) ед,
  • специальная техника - 1545 (+5) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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