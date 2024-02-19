Россия начала наступление сразу на нескольких направлениях, - пишет ISW

Несвоевременная западная помощь Украине позволила российским войскам начать наступление сразу на трех участках фронта одновременно. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 18 февраля российские войска осуществляли по меньшей мере три наступательные операции:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей в частности в направлении Купянска и Лимана

в Авдеевке и вокруг нее

вблизи Роботино на западе Запорожской области

"Критическая нехватка техники, поставляемой Западом, и опасения полного прекращения военной помощи США заставили украинские войска сократить количество материальных средств на всем фронте, что, вероятно, побудило российские войска воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами района Авдеевки", - считают аналитики.

Ранее стало известно, что оккупационные войска начали наступление на Роботино на Запорожском направлении и, как утверждают спутниковые фото, имеют определенное продвижение.

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Зато издание NYT утверждает, что наступление происходит сразу на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском. В частности, в районе Мариуполя Россия накопила до 40 тысяч боевиков и около 110 тысяч в районе Купянска и Лимана.