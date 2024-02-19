ВСУ показали, как остановили наступление россиян на Запорожском направлении. ВИДЕО

После оккупации Авдеевки, россияне активизировались на других участках фронта. В частности, как сообщали украинские военнослужащие, враг активизировался на Запорожском направлении.

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Как сообщает оперативное командование "Запад", ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм украинских позиций. Однако все действия врага были неудачными. Техника уничтожена, а личный состав – добит.

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128 ОГШБР совместно с другими подразделениями Сил Обороны на Запорожском направлении остановили наступление врага.