ВСУ показали, как остановили наступление россиян на Запорожском направлении. ВИДЕО
Уничтожены вражеская техника и живая сила
скріншот з відео
После оккупации Авдеевки, россияне активизировались на других участках фронта. В частности, как сообщали украинские военнослужащие, враг активизировался на Запорожском направлении.
Как сообщает оперативное командование "Запад", ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм украинских позиций. Однако все действия врага были неудачными. Техника уничтожена, а личный состав – добит.
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128 ОГШБР совместно с другими подразделениями Сил Обороны на Запорожском направлении остановили наступление врага.
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Источник:ОК Захід
Опубликовал: Игорь Семйон
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