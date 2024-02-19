Сегодня утром ВСУ уничтожили еще два российских самолета-истребителя - Командующий Воздушными силами

Украинские военные сбили еще два российских самолета на востоке. ВСУ удалось "приземлить" уже шесть бортов оккупантов за последние двое суток.

Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николая Олещука.

По словам Олещука, речь идет об истребителях Су-24 и Су-35С.

До этого украинские военные сбили четыре российских самолета. Например, 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

А 17 февраля, стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.