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Орбан призвал закрыть европейский рынок для украинской агропродукции

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Премьер Венгрии в своем репертуаре

Орбан призвал закрыть европейский рынок для украинской агропродукции

Фото: із відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить допуск украинской агропродукции на европейский рынок.

Как пишет Magyar Nemzet и говорится в видеосообщении руководящей венгерской партии "Фидес".

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"Проблема европейских фермеров состоит в том, что Брюссель принимает правила, которые делают производство для них все дороже", - подчеркнул Орбан в видеоролике.

Он также указал, что в Венгрии тоже действуют такие правила, но при этом ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.

"Это значит, что украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок", – подчеркнул Орбан.

​По его словам, фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, которые принимают решения в Брюсселе, как небо - от земли.

"Это невозможно. Правила нужно менять", – заявил премьер Венгрии.

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1 голосов
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
19.02.2024 в 16:56
Я негайно вимагаю виключити Польщу , Угорщину зі складу Євросоюзу...Словаччині дати пільги і зробити її транзитною країною. Виключити Угорщину та Польщу з НАТО бо вони не відповідають вимогам які стосуються їх членства там. Якщо завтра я прокинусь а це ще не зроблено, то я буду дуже занепокоєний та засмучений! Вперед!!!
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Комментарии 2
SSFC (Белозерье)
19.02.2024 в 16:56
Я негайно вимагаю виключити Польщу , Угорщину зі складу Євросоюзу...Словаччині дати пільги і зробити її транзитною країною. Виключити Угорщину та Польщу з НАТО бо вони не відповідають вимогам які стосуються їх членства там. Якщо завтра я прокинусь а це ще не зроблено, то я буду дуже занепокоєний та засмучений! Вперед!!!
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.02.2024 в 16:55
Краще б його закрити, кришкою труни.
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