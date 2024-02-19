Орбан призвал закрыть европейский рынок для украинской агропродукции
Премьер Венгрии в своем репертуаре
Фото: із відкритих джерел
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить допуск украинской агропродукции на европейский рынок.
Как пишет Magyar Nemzet и говорится в видеосообщении руководящей венгерской партии "Фидес".
"Проблема европейских фермеров состоит в том, что Брюссель принимает правила, которые делают производство для них все дороже", - подчеркнул Орбан в видеоролике.
Он также указал, что в Венгрии тоже действуют такие правила, но при этом ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.
"Это значит, что украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок", – подчеркнул Орбан.
По его словам, фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, которые принимают решения в Брюсселе, как небо - от земли.
"Это невозможно. Правила нужно менять", – заявил премьер Венгрии.
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