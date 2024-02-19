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СМИ: Администрация Байдена рассматривает предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS для ударов по Крыму

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Ранее Украина получала ракеты средней дальности

СМИ: Администрация Байдена рассматривает предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS для ударов по Крыму

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS для ударов по оккупированному россиянами Крыму, ракеты могут быть включены уже в первые пакеты помощи после окончательного одобрения финансирования помощи Украине, сообщает NBC News.

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Об этом издание пишет со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

"В конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы, известные как ATACMS, но пока они предоставили только старые ATACMS средней дальности.

Сейчас США склоняются к тому, чтобы отправить Украине ракеты большей дальности, что позволит Украине наносить удары на большем расстоянии от удерживаемого Россией Крымского полуострова, сообщили официальные лица", - говорится в сообщении.

По данным источников NBC News, если Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ракеты дальнего радиуса действия в один из первых пакетов военной помощи, оплаченных за эти деньги.

США также имеют боеприпасы и артиллерию, которые готовы отправить в Украину немедленно, если финансирование будет одобрено, добавили чиновники.

Представитель Министерства обороны США в комментарии отметил, что не будет спекулировать на содержании любых будущих пакетов, если дополнительный закон будет принят. "Мы дадим вам знать, если ситуация изменится и мы сможем объявить о новом пакете помощи", - отметил он.

Напомним, что по состоянию на окбябрь 2023 года, по данным издания New York Times, США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.

В Белом доме отмечали, что США предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

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