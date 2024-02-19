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Шевченко проведет встречи с представителями клубов УПЛ и ПФЛ и проведет пресс-конференцию для СМИ

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Встречи с представителями клубов пройдут на этой неделе

Шевченко проведет встречи с представителями клубов УПЛ и ПФЛ и проведет пресс-конференцию для СМИ

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко на этой неделе проведет две рабочие встречи с представителями профессиональных клубов.

В среду, 21 февраля, в 12:00 в Доме футбола начнется встреча президента УАФ с делегатами клубов ПФЛ (Первая и Вторая лиги)

А в четверг, 22 февраля, также в 12:00 в Доме футбола начнется встреча Андрея Шевченко с представителями клубов Украинской Премьер-лиги.

Также Шевченко в ближайшие дни планирует провести пресс-конференцию для представителей СМИ, о чем будет сообщено дополнительно.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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