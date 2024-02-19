Шевченко проведет встречи с представителями клубов УПЛ и ПФЛ и проведет пресс-конференцию для СМИ
Встречи с представителями клубов пройдут на этой неделе
Фото Павла Кубанова - УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко на этой неделе проведет две рабочие встречи с представителями профессиональных клубов.
В среду, 21 февраля, в 12:00 в Доме футбола начнется встреча президента УАФ с делегатами клубов ПФЛ (Первая и Вторая лиги)
А в четверг, 22 февраля, также в 12:00 в Доме футбола начнется встреча Андрея Шевченко с представителями клубов
Также Шевченко в ближайшие дни планирует провести пресс-конференцию для представителей СМИ, о чем будет сообщено дополнительно.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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