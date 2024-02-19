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Заявление 110 бригады: Россияне согласились эвакуировать раненых из "Зенита", после чего расстреляли их

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Эвакуировать раненых не представлялось возможным

Заявление 110 бригады: Россияне согласились эвакуировать раненых из "Зенита", после чего расстреляли их

53 ОМБР

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая защищала Авдеевку, сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит", а вместо этого расстреляли их.

Об этом говорится в заявлении 110 бригады.

"Относительно позиции "Зенит". Выход личного состава 110 Бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать.

Противник развивал быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток.

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Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной по обмену пленных для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, которые защищают военнопленных.

Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни.

Что случилось в дальнейшем мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. По нашим данным враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданного подразделения" - говорится в заявлении.

Напомним, что в пятницу украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке.

В воскресенье 18 февраля родные раненых в Авдеевке бойцов, которых россияне взяли в плен после захвата позиции "Зенит", узнали их тела по видео в соцсетях.

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