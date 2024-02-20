Пилота РФ, который перегнал Украине вертолет, застрелили в Испании
Информацию подтвердил спикер ГУР МО Андрей Юсов
скріншот із фільму
Российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.
Изначально ряд СМИ сообщил о том, что Кузьминов скончался в Испании. Позже информацию подтвердил и спикер ГУР МО Андрей Юсов.
Также собеседник УП в разведке заявил, что Кузьминов был застрелен.
"Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным", - сказал источник.
Также по словам собеседника УП, неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой предположительно уходили ликвидаторы.
Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8.
Впоследствии стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию , в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова.
Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, находившихся в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.
Похищенный вертолет передали украинским защитникам.
Популярное сейчас
- Орбан призвал закрыть европейский рынок для украинской агропродукции
- Эден Азар назвал лучшего игрока в истории футбола
- Известный инсайдер сообщил об увольнении Дженнаро Гаттузо
- Шовковский пригласил Мирчу Луческу на сборы Динамо Киева. Известны подробности
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Культовый бразильский нападающий принял участие в карнавале в образе императора. ФОТО