Пилота РФ, который перегнал Украине вертолет, застрелили в Испании

Российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.

Изначально ряд СМИ сообщил о том, что Кузьминов скончался в Испании. Позже информацию подтвердил и спикер ГУР МО Андрей Юсов.

Также собеседник УП в разведке заявил, что Кузьминов был застрелен.

"Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным", - сказал источник.

Также по словам собеседника УП, неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой предположительно уходили ликвидаторы.

Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8.

Впоследствии стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию , в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова.

Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, находившихся в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.

Похищенный вертолет передали украинским защитникам.