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Стопроцентный результат по шахедам. Воздушные Силы ВСУ отчитались об отражении ночной атаки

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Уничтожили почти все, что летело

Стопроцентный результат по шахедам. Воздушные Силы ВСУ отчитались об отражении ночной атаки

Колаж - Повітряні сили ЗСУ

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В ночь на вторник, двадцатого февраля, Россия в очередной раз атаковала Украину воздушными средствами ведения наступления. Воздушные силы ВСУ отчитались о защитной работе. В частности, сообщается о том, что были уничтожены все 23 беспилотных аппарата, запущенные врагом.

"В ночь на 20-е февраля 2024-го года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская обл.) и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - рф.).

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что за предыдущие сутки Защитниками Украины также были сбиты два истребителя РФ.

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Источник:
Повітряні Сили ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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