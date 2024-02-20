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Общие боевые потери россиян. За последние сутки ликвидировано более 1200 единиц живой силы

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Горела также вражеская техника

Общие боевые потери россиян. За последние сутки ликвидировано более 1200 единиц живой силы

фото - Getty Images

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Генеральный штаб ВСУ традиционно отчитался о потерях россиян. Было обновлено данные – приводится статистка с учетом последних суток.

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Так, за 19-е февраля Защитники Украины ликвидировали 1250 россиян.

Также было уничтожено пять танков, сорок артиллерийских систем, три крылатые ракеты. Генштаб ВСУ также подтверждает информацию о сбитии двух российских истребителей.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.02.24 составляют:

  • личного состава - 404950 (+1230);
  • танков - 6503 (+5);
  • бронированных машин - 12268 (+36);
  • артсистем - 9773 (+40);
  • РСЗВ - 988 (+2);
  • средства ПВО - 675 (+1);
  • самолетов - 337 (+2);
  • вертолетов - 325;
  • БПЛА - 7521 (+61);
  • крылатые ракеты - 1902 (+3);
  • корабли/катера - 25;
  • подводные лодки - 1;
  • автотехники+автоцистерн - 12805 (+38);
  • спецтехника - 1551 (+6).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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