Общие боевые потери россиян. За последние сутки ликвидировано более 1200 единиц живой силы

Генеральный штаб ВСУ традиционно отчитался о потерях россиян. Было обновлено данные – приводится статистка с учетом последних суток.

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Так, за 19-е февраля Защитники Украины ликвидировали 1250 россиян.

Также было уничтожено пять танков, сорок артиллерийских систем, три крылатые ракеты. Генштаб ВСУ также подтверждает информацию о сбитии двух российских истребителей.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.02.24 составляют: