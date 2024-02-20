Общие боевые потери россиян. За последние сутки ликвидировано более 1200 единиц живой силы
Горела также вражеская техника
фото - Getty Images
Генеральный штаб ВСУ традиционно отчитался о потерях россиян. Было обновлено данные – приводится статистка с учетом последних суток.
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Так, за 19-е февраля Защитники Украины ликвидировали 1250 россиян.
Также было уничтожено пять танков, сорок артиллерийских систем, три крылатые ракеты. Генштаб ВСУ также подтверждает информацию о сбитии двух российских истребителей.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.02.24 составляют:
- личного состава - 404950 (+1230);
- танков - 6503 (+5);
- бронированных машин - 12268 (+36);
- артсистем - 9773 (+40);
- РСЗВ - 988 (+2);
- средства ПВО - 675 (+1);
- самолетов - 337 (+2);
- вертолетов - 325;
- БПЛА - 7521 (+61);
- крылатые ракеты - 1902 (+3);
- корабли/катера - 25;
- подводные лодки - 1;
- автотехники+автоцистерн - 12805 (+38);
- спецтехника - 1551 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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