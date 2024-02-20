Россияне всю ночь атаковали на Запорожском направлении. ВСУ показали видео отражения атак

Российские оккупационные войска продолжают свои атаки сразу на нескольких направлениях фронта. В частности, в ночь на двадцатое февраля враг атаковал Запорожское направление.

В оперативном командовании "Запад" показали, как сдерживали потуги россиян. Командование отмечает, что все атаки отбиты, ситуация – контролируемая.

Добавим, что ранее Генштаб ВСУ отчитался о более 1200 убитых россиян за последние сутки.