Россияне всю ночь атаковали на Запорожском направлении. ВСУ показали видео отражения атак
Ситуация – контролируемая
скріншот з відео
Российские оккупационные войска продолжают свои атаки сразу на нескольких направлениях фронта. В частности, в ночь на двадцатое февраля враг атаковал Запорожское направление.
В оперативном командовании "Запад" показали, как сдерживали потуги россиян. Командование отмечает, что все атаки отбиты, ситуация – контролируемая.
Добавим, что ранее Генштаб ВСУ отчитался о более 1200 убитых россиян за последние сутки.
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Источник:ОК Захід
Опубликовал: Игорь Семйон
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