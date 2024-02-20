Канада передаст Украине дронов на сумму почти сто миллионов долларов

Канада передаст Украине восемьсот дронов типа SkyRanger R70 на общую сумму 95 миллионов долларов. Об этом сказал министр обороны страны Билл Блэр.

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Беспилотники поступят в Украину в рамках финансового пакета помощи в $500 млн., который ранее анонсировал Джастин Трюдо.

Отмечается, что SkyRanger R70 – это беспилотники, которые производит Канада. Они имеют приборы для обнаружения и идентификации целей и могут переносить взрывчатку до 3,5 кг.

Добавим, что ранее Украина призвала партнеров передавать ей каждый произведенный снаряд.