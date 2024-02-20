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Канада передаст Украине дронов на сумму почти сто миллионов долларов

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В рамках очередного пакета помощи

Канада передаст Украине дронов на сумму почти сто миллионов долларов

фото з відкритих джерел

Новина українською

Канада передаст Украине восемьсот дронов типа SkyRanger R70 на общую сумму 95 миллионов долларов. Об этом сказал министр обороны страны Билл Блэр.

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Беспилотники поступят в Украину в рамках финансового пакета помощи в $500 млн., который ранее анонсировал Джастин Трюдо.

Отмечается, что SkyRanger R70 – это беспилотники, которые производит Канада. Они имеют приборы для обнаружения и идентификации целей и могут переносить взрывчатку до 3,5 кг.

Добавим, что ранее Украина призвала партнеров передавать ей каждый произведенный снаряд.

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Источник:
ctvnews.ca
Опубликовал: Игорь Семйон
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