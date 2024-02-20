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Швеция объявила об очередном пакете военной помощи Украине. Самый большой от этой страны на сегодня

Общие новости

На сумму 630 миллионов евро

Швеция объявила об очередном пакете военной помощи Украине. Самый большой от этой страны на сегодня

ukrgate

Новина українською

Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине очередного, уже пятнадцатого по счету пакета военной помощи. Его общая стоимость – 7,1 миллиарда шведских крон или 630 миллионов евро. На сегодняшний день это самый большой пакет помощи от этой страны.

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"Ведь речь идет о человечности и порядочности", - сказал на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон, - "Речь идет также о защите ценностей и интересов, которые являются важными для Швеции и ее интересов", - добавил он.

В пакет помощи, предоставленный Швецией, входят:

  • 10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;
  • 20 десантных катеров;
  • подводное вооружение, такое как мины и торпеды;
  • ряд зенитных систем типа Robot 70;
  • противотанковые роботы модели TOW;
  • гранатометы с боеприпасами;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • ручные гранаты;
  • гранатометы "Карл Густав";
  • медицинское оборудование;
  • автомобили скорой помощи.

Сообщается, что один миллиард крон пойдет на закупку военной техники через различные фонды, еще один миллиард – на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 (CV90) для Украины. 400 миллионов шведских крон будут направлены на различные образовательные инициативы для украинцев.

В общем, вместе с предыдущими пакетами поддержки, которые Швеция уже направила Украине, страна предоставила чуть более тридцати миллиардов шведских крон (2.67 млрд. евро). Нынешний пакет является крупнейшим разовым вливанием от этой страны.

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Источник:
Dagens Nyheter
Опубликовал: Игорь Семйон
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