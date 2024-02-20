Швеция объявила об очередном пакете военной помощи Украине. Самый большой от этой страны на сегодня
На сумму 630 миллионов евро
ukrgate
Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине очередного, уже пятнадцатого по счету пакета военной помощи. Его общая стоимость – 7,1 миллиарда шведских крон или 630 миллионов евро. На сегодняшний день это самый большой пакет помощи от этой страны.
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"Ведь речь идет о человечности и порядочности", - сказал на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон, - "Речь идет также о защите ценностей и интересов, которые являются важными для Швеции и ее интересов", - добавил он.
- 10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;
- 20 десантных катеров;
- подводное вооружение, такое как мины и торпеды;
- ряд зенитных систем типа Robot 70;
- противотанковые роботы модели TOW;
- гранатометы с боеприпасами;
- артиллерийские боеприпасы;
- ручные гранаты;
- гранатометы "Карл Густав";
- медицинское оборудование;
- автомобили скорой помощи.
Сообщается, что один миллиард крон пойдет на закупку военной техники через различные фонды, еще один миллиард – на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 (CV90) для Украины. 400 миллионов шведских крон будут направлены на различные образовательные инициативы для украинцев.
В общем, вместе с предыдущими пакетами поддержки, которые Швеция уже направила Украине, страна предоставила чуть более тридцати миллиардов шведских крон (2.67 млрд. евро). Нынешний пакет является крупнейшим разовым вливанием от этой страны.
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