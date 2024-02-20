Швеция объявила об очередном пакете военной помощи Украине. Самый большой от этой страны на сегодня

Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине очередного, уже пятнадцатого по счету пакета военной помощи. Его общая стоимость – 7,1 миллиарда шведских крон или 630 миллионов евро. На сегодняшний день это самый большой пакет помощи от этой страны.

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"Ведь речь идет о человечности и порядочности", - сказал на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон, - "Речь идет также о защите ценностей и интересов, которые являются важными для Швеции и ее интересов", - добавил он.

В пакет помощи, предоставленный Швецией, входят:

10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;

20 десантных катеров;

подводное вооружение, такое как мины и торпеды;

ряд зенитных систем типа Robot 70;

противотанковые роботы модели TOW;

гранатометы с боеприпасами;

артиллерийские боеприпасы;

ручные гранаты;

гранатометы "Карл Густав";

медицинское оборудование;

автомобили скорой помощи.

Сообщается, что один миллиард крон пойдет на закупку военной техники через различные фонды, еще один миллиард – на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 (CV90) для Украины. 400 миллионов шведских крон будут направлены на различные образовательные инициативы для украинцев.

В общем, вместе с предыдущими пакетами поддержки, которые Швеция уже направила Украине, страна предоставила чуть более тридцати миллиардов шведских крон (2.67 млрд. евро). Нынешний пакет является крупнейшим разовым вливанием от этой страны.