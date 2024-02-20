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Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни

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Десять лет с событий на Майдане

Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни

ОП

Новина українською

Сегодня, двадцатого февраля, Украина отмечает память Героев Небесной Сотни. Прошло ровно десять лет с событий на Майдане. На тему высказался и президент Украины Владимир Зеленский.

"Десять лет Небесной Сотне. Уже десять...

Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными.

Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии.

Но десять лет назад мы выстояли и дальше стоим.

Сотня и сотни – небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе".

На официальных медиаресурсах президента появилось видео, на котором Владимир Зеленский чтит память Героев у соответствующих Мемориалов.

Также глава государства записал видеообращение.

"Сегодня Украина чтит память о подвиге Героев Небесной Сотни. Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. Память о том, что наше единство не имеет противника, способного его победить. Что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю.

10 лет назад украинцы решили раз и навсегда: мы хотим и будем жить только в европейском государстве. Все это 10 лет назад для народа было стимулом бороться.

Все это является стимулом для нас и сегодня. Защищать свою землю. Защищать свою свободу. Защищать свое завтра. Защищать свою Украину. Слава Украине!", - сказал Зеленский.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
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