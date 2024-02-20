Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни
Десять лет с событий на Майдане
ОП
Сегодня, двадцатого февраля, Украина отмечает память Героев Небесной Сотни. Прошло ровно десять лет с событий на Майдане. На тему высказался и президент Украины Владимир Зеленский.
"Десять лет Небесной Сотне. Уже десять...
Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными.
Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии.
Но десять лет назад мы выстояли и дальше стоим.
Сотня и сотни – небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе".
На официальных медиаресурсах президента появилось видео, на котором Владимир Зеленский чтит память Героев у соответствующих Мемориалов.
Также глава государства записал видеообращение.
"Сегодня Украина чтит память о подвиге Героев Небесной Сотни. Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. Память о том, что наше единство не имеет противника, способного его победить. Что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю.
10 лет назад украинцы решили раз и навсегда: мы хотим и будем жить только в европейском государстве. Все это 10 лет назад для народа было стимулом бороться.
Все это является стимулом для нас и сегодня. Защищать свою землю. Защищать свою свободу. Защищать свое завтра. Защищать свою Украину. Слава Украине!", - сказал Зеленский.
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