Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни

Сегодня, двадцатого февраля, Украина отмечает память Героев Небесной Сотни. Прошло ровно десять лет с событий на Майдане. На тему высказался и президент Украины Владимир Зеленский.

"Десять лет Небесной Сотне. Уже десять...

Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными.

Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии.

Но десять лет назад мы выстояли и дальше стоим.

Сотня и сотни – небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе".