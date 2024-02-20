Польские митингующие заблокировали ж.д. пути на украинской границе и рассыпали зерно из вагона. ВИДЕО
Это произошло у пункта пропуска Медика-Шегини
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Польские протестующие начали новую волну протеста у украинской границы, во время которой открыли грузовой контейнер с высыпавшейся на колею сельскохозяйственной продукцией.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как отмечается, это произошло у пункта пропуска "Медика-Шегини". Протестующие перекрывали железнодорожный путь около 15 минут, затем снова вернулись на трассу, где перекрывают движение грузового транспорта.
На 20 февраля в Польше анонсировали новую волну массовых протестов фермеров.
Как сообщалось, польская ассоциация "Охотники в действии" заявила, что присоединится к протестам фермеров на границе с Украиной, которые запланированы на 20 февраля.
Ранее сообщалось, что польские фермеры с 20 февраля обещают на месяц заблокировать все пограничные переходы из Украины.
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