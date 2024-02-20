Германия готовит план передачи Украине дальнобойных систем, - Bild
Про крылатые ракеты Taurus прямо не упоминается
Getty Images / Global Images Ukraine
Партии правительственной коалиции Германии подготовили предложение по вооружению для Украины с предоставлением дальнобойных систем, но крылатые ракеты Taurus в инициативе не упомянуты. Об этом сообщает Bild.
По данным изданий, коалиция подготовила пока непубличное предложение. Оно имеет целью доставить в Киев больше боеприпасов, транспортных средств и систем вооружений. Голосование по этому предложению в Бундестаге должно состояться на этой неделе.
СМИ акцентируют, что крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются в проекте. Но в документе говорится о "поставке дополнительно необходимых систем вооружения большой дальности и боеприпасов для того, чтобы Украина могла осуществлять целенаправленные удары в соответствии с международным правом по стратегически важным целям, расположенным далеко в тылу российского агрессора".
О каких именно системах вооружения большой дальности идет речь, не сообщается.
В правительственной коалиции Германии убеждены, что украинцы должны иметь возможность атаковать военные склады или пути снабжения, которые расположены далеко за линией фронта. Таким образом, украинские войска будут лучше защищены.
Кроме оружия для Украины, предложение также включает новые политические и экономические санкции против России.
Популярное сейчас
- Шахтер объявил о возвращении болельщиков на домашние матчи
- Анчелотти предложил Модричу присоединиться к своему тренерскому штабу
- Скончался автор победного гола на ЧМ-1990 Андреас Бреме
- Дания решила передать Украине всю свою артиллерию
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО